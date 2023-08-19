Cumhuriyet yazmıştı: Banka şubelerinde 10 bin TL sınırı sonrası TİHEK'ten 'ATM' uyarısı

Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:20

Güncelleme: 19.08.2023 - 17:20

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bazı bankaların şube işlemleri için getirdiği 10 bin liranın altındaki işlemlere yönelik sınırlamanın, gerekli önlemler alınmadığı takdirde yaşlıların bankacılık hizmetlerine erişmeleri açısından ayrımcılık oluşturacak pratiğe dönüşebileceği uyarısında bulundu.

TİHEK'ten yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya ve çeşitli haber kanallarında, birçok bankanın belli bir tutarın altında para çekme-yatırma, fatura ödeme, EFT gibi işlemleri yapmak üzere müşterilerini ATM'lere yönlendirdiği ve bazı bankaların artık 10 bin lira altındaki işlemlerin vezneden yapılmasını tamamıyla yasakladığına yönelik haberler yer aldığı kaydedildi.

Söz konusu haberlerin kamuoyunda, daha güvenli bulduğu için bankacılık işlemlerini şubelerden yapan yaşlıların bu uygulama nedeniyle hak ihlallerine maruz kalabilecekleri ve mağduriyet yaşayabileceklerine yönelik endişelere neden olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak söz konusu düzenlemenin gerekli önlemler alınmadığı takdirde yaşlıların bankacılık hizmetlerine erişmeleri açısından ayrımcılık oluşturacak bir pratiğe dönüşebileceğini belirtmek isteriz."

Pek çok yasal düzenlemeye rağmen toplumsal ve kültürel değerleri geçmişten geleceğe taşıyan yaşlılara yönelik algıların son dönemde değişime uğradığı ifade edilen açıklamada, özellikle yaşlıların çağa ayak uyduramadıkları, değişmez ve aileye yük oldukları şeklinde ön yargıların ortaya çıktığı belirtildi.

Yaşlıların istihdam, emeklilik, sosyal ve kamusal hizmetlere erişim gibi birçok alandaki sorunlarının halen çözüm bekleyen alanlar olduğu belirtilen açıklamada, yaşlı hakları söz konusu olduğunda görünüşte ayrımcı olmayan uygulamaların dolaylı ayrımcılığa yol açma riskinin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekildi.

"YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede yaşlı haklarına yönelik sorun alanları, gerek sosyo ekonomik gerekse de insan hakları açısından derin kırılmalara yol açmaktadır. Bundan ötürü yaşlı haklarına yönelik sorun alanları multidisipliner bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Temel misyonu insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak bankaların şube işlemleri için getirmiş olduğu 10 bin liranın altındaki işlemlere yönelik sınırlamaların yaşlılar açısından gündeme getirebileceği ayrımcı sonuçları yakından takip edeceğimizi bildiriyoruz."