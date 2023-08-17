Banka şubesinde 10 bin TL sınırı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 03:00

Birçok banka uzun süredir belirli bir tutarın altındaki nakit para işlemleri için müşterilerini ATM’lere yönlendirirken bazı bankalar artık 10 bin TL altındaki işlemlerin vezneden yapılmasını tamamıyla yasakladı.

Banka çalışanlarının verdiği bilgiye göre bu tutarın altı için ödeme ekranları tamamen kapatıldı. Vezneden minimum işlem tutarı, bazı bankalarda 20 bin TL’ye kadar yükselirken bazı bankalar ise bu konuda bir kısıtlama sunmuyor. Ancak vezneden yapılan nakit çekim işlemlerinde işlem ücreti kesiyor. Bankalar bu uygulamanın nedeninin genel olarak müşteriyi dijitalleşmeye teşvik etmek olduğunu söylerken banka çalışanları “Vezneler para çekme işlemleriyle boğuşup kredi kartı, kredi ve ek hesap satışı yapamıyor diye bu uygulamaya geçtiler” dedi.

(Şenol Babuşcu)

Bu hamlelerin maliyet düşürmek için yapıldığını söyleyen bankacılık uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, “Bankalar uzun zamandır bunu yapmaya çalışıyor. Hem kiralardan hem işçi maliyetinden kısmak, şubeleri küçültmek istiyorlar. Yaşlı ve engelliler zorlanacak tabii ki ama işte kapitalizm budur. 10 bin TL limit kulağa çok gelebilir ama 370 dolar ediyor” dedi.

(Mehmet Bülent Deniz)

‘YASAYA AYKIRI’

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise tüketici kanununu anımsatarak şunları vurguladı:

“Kanuna göre vitrine koyduğunuz malı satmak, taahüt ettiğiniz hizmeti vermek zorundasınız. Bankaların bu uygulaması kabul edilemez. Belirlenen minimum tutarlar emekli maaşının üstünde. Yaşlı, engelli, savunmasız vatandaşlarımız banka içinden işlemlerini güvenle yapma hakkına sahiptir. Kaldı ki bozuk ATM şikâyetleri sıklaşıyor, sokak sokak ATM aramak zorunda değiliz. Bu konuyu BDDK ile görüşeceğiz.”