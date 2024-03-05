Yayınlanma: 05.03.2024 - 20:56

Güncelleme: 05.03.2024 - 20:56

CVK Maden İşletmeleri'nden Kalkım Kurşun-Çinko İşletmesi ÇED Süreci Açıklaması

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kalkım Kurşun-Çinko İşletmesi'nde yapılan ÇED süreci ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şirketin Kap'a gönderdiği açıklamada;

Şirketin halka arz sürecinde paylaşılan belge ve dokümanlarda, Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Kalkım Mevkiinde yapılması planlanan 'Kurşun, Çinko, Bakır Flotasyon Tesisi Kapasite Artışı ve İlave Atık Depolama Tesisi' projesi için ÇED başvurusu yapıldığı belirtildi.

Yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda proje alanının değiştirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından mevcut ÇED süreci sonlandırılacak ve yeni bir ÇED süreci başlatılacaktır.

Şirket gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni ÇED süreci için başvuru yapacak ve süreçle ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Projenin güncelliğinin korunduğu belirtilen açıklamada, halka arz sürecinde paylaşılan projeksiyonların etkilenmesinin sınırlı olacağı vurgulandı.

CVK Maden İşletmeleri, gelişmeler hakkında yatırımcıları ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.