“Daha adil Türkiye için çalışmalıyız”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yerel seçimleri değerlendirdi. Kazanan adayları tebrik eden Eskinazi, “Seçim sonrası, yapısal reformlara daha fazla ağırlık vererek, hep birlikte daha mutlu, daha refah ve daha adil Türkiye için eskisinden daha fazla çalışmalıyız”dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01.04.2024 - 13:02
“Daha adil Türkiye için çalışmalıyız”
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Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin ardından sonuçları değerlendirdi.

Kazanan başkanları tebrik ederek, “Yerel yönetimlere, şehirlerde halkımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamaları, alt yapı sorunlarını gidermeleri, trafik sorunlarını azaltmaları ve daha çevreci politikaları uygulamalarına yönelik projeleri gerçekleştirmeleri gibi konularda da başarılar diliyoruz. Deprem başta olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında iş birliğinin güçlendiği ve halkımızın ekonomik sorunlarının da azaldığı bir dönem olmasını ümit ediyoruz. Seçim sonrası, yapısal reformlara daha fazla ağırlık vererek, hep birlikte daha mutlu, daha refah ve daha adil Türkiye için eskisinden daha fazla çalışmalıyız” diye konuştu.


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri
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