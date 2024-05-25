‘Daha fazla yoksulluk paketi’

Yayınlanma: 25.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.05.2024 - 04:00

Tasarruf paketini “saldırı paketi” olarak adlandıran kamu emekçileri adına basın açıklamasını okuyan KESK İzmir Dönem Sözcüsü Nihat Filiz, “Bu tasarruf değil daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizlik, daha fazla güvencesizlik, daha fazla angarya çalışma paketidir. Emeğe ve emekçilere saldırı, sermayeye yeni kaynak paketidir” dedi.

