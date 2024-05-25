‘Daha fazla yoksulluk paketi’
Ekonomide toparlanma süreci kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın birlikte açıkladığı Kamuda tasarruf tedbirlerini KESK İzmir şubeleri Konak’ta protesto etti.
Tasarruf paketini “saldırı paketi” olarak adlandıran kamu emekçileri adına basın açıklamasını okuyan KESK İzmir Dönem Sözcüsü Nihat Filiz, “Bu tasarruf değil daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizlik, daha fazla güvencesizlik, daha fazla angarya çalışma paketidir. Emeğe ve emekçilere saldırı, sermayeye yeni kaynak paketidir” dedi.
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