Türk-İş açıkladı... Yoksulluk sınırı 55 bin TL'ye yaklaştı

Türk-İş'e göre, mart ayında yoksulluk sınırı 54 bin 700 TL, açlık sınırı 16 bin 793 TL'ye yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 10:26
Türk-İş açıkladı... Yoksulluk sınırı 55 bin TL'ye yaklaştı
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş)'nun açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre; dört kişilik bir aile için açlık sınırı mart ayında yoksulluk sınırı 54.700 TL'ye, açlık sınırı ise 16.793 TL'ye yükseldi. Aynı ayda gıda fiyatları aylık yüzde 3,29, yıllık yüzde 75,09 oranında artış gösterdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Temel mal ve hizmetlerde görülen artış geçim şartlarını her geçen gün daha da olumsuz etkilemektedir. Yapılan araştırmada; marketlerde ürün bazlı fiyatların -ramazan ayı indirimi gerekçesiyle- seçim öncesi aşağı çekildiği gözlemlendi. Fakat buna rağmen özellikle gıda fiyatlarında artış devam etti ve başta dar ve sabit gelirli kesimler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini etkileyen fiyat artışları geçim şartlarını ağırlaştırdı. Ücret gelirlerinin satın alma gücü her geçen ay düşmeye devam etmektedir.

TÜRK-İŞ Konfederasyonunun yaptığı araştırmanın 2024 Mart ayı sonucuna göre;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16.792,99 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlariçin yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 54.700,32 TL’ye,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21.831,13 TL’ye yükseldi."


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