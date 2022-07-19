Yüzde 60'ı İspanyolların oldu: Dalaman Havalimanı'nın satış anlaşması tamamlandı
Ferrovial ile YDA Grubu'nun Dalaman Havalimanı için şubatta vardığı anlaşma tamamlandı.
İspanyol havacılık ve altyapı şirketi Ferrovial, Dalaman Havalimanı'nın yüzde 60'ını satın alma konusunda şubat ayında YDA ile vardığı nihai anlaşmayı tamamladı.
Ferrovial'ın yaptığı açıklamaya göre havaalanının işletme hakkı 2042'ye kadar devam edecek. Satın alma anlaşması planlandığı gibi tamamlandı ve yetkilierin onayı dahil tüm şartlar yerine getirildi.
Ferrovial, Dalaman Havalimanı işletme hakkının yüzde 60'ını 140 milyon Euro'ya YDA Grubu'ndan satın almak için 17 Şubat'ta anlaşmıştı.
Şubattaki anlaşmada sürecin yılın ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği de ifade edilmişti.
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