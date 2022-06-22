Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Aydın gezisinin saatini değiştirerek Marmaris'teki yangın bölgesine gideceği öğrenilmişti. Kılıçdaroğlu'nun Dalaman Havalimanı’na inişine ‘yoğunluk’ olduğu gerekçesiyle izin verilmedi.
Marmaris'te dün akşam başlayan yangın ilerleyerek devam ediyor. Son olarak Yangın Karacasögüt ve Değirmenyanı Mahallesi istikametinde seyrederken, yol üzerindeki evlerde tahliyeler yapıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da katılacağı töreni erteleyerek, yangın bölgesine gitmeye karar vermişti.
Destek ziyaretinde bulanacağı açıklanan Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmediği öğrenildi.
Cumhuriyet'in Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Erdoğan'ın Dalaman'a indiği ancak 'yoğunluktan' dolayı Kılıçdaroğlu'na izin verilmediği aktarıldı.
PROGRAMDA UFAK DEĞİŞİKLİK
Kılıçdaroğlu'nun Aydın gezisinden sonra Marmaris'e gideceği öğrenildi.
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