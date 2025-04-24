Daron Acemoğlu'ndan Google tekeline sert eleştiri: 'Yüzde 50 vergi ödemeli'

Yayınlanma: 24.04.2025 - 17:05

Güncelleme: 24.04.2025 - 17:05

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu, sosyal medya üzerinden Google’ın reklam pazarındaki hakimiyetini değerlendirdi. Acemoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Google’ın dijital reklam tekeli sadece medya özgürlüğünü değil, demokrasinin temelini de tehdit ediyor. Bilgiye erişim ve kamuoyu çeşitliliği için dijital devlerin reklam gelirlerine yüzde 50 vergi konulmalı.

'TEKNOLOJİ DEVLERİ SABİT VERGİ ÖDEMELİ'

Yıllık 500 milyon doların üzerinde reklam geliri elde eden teknoloji devleri yüzde 50 sabit vergi ödemeli. Bu kaynak, bağımsız gazetecilik ve kamusal dijital alanlar için kullanılmalı.

Avrupa, Dijital Piyasalar Yasası ile Google’ın reklam tekeline karşı tarihi bir adım atmalı. İnternetin kurallarını Silikon Vadisi değil, demokratik kurumlar belirlemeli."