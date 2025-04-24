Kuyumculukta yeni dönem: İbraz etmek zorunlu olacak!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 14:32

Güncelleme: 24.04.2025 - 16:49

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kıymetli maden satışlarını kapsayan yeni bir genelge yayımlayarak sektörde önemli bir değişikliğe imza attı. "Çekili Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge" kapsamında, özellikle kuyumcuları ilgilendiren yeni kurallar hayata geçiriliyor.

İBRAZ ETMEK YÜKÜMLÜLÜK OLACAK

Yayımlanan genelgeye göre, çekili kıymetli maden satışı gerçekleştiren gerçek kişi kuyum işletmeleri, artık "Kuyum Ticareti Yetki Belgesi" ibraz etmekle yükümlü olacak. Ayrıca, bu belgenin numarası düzenlenecek faturaya da işlenecek. Böylece kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve ticari faaliyetlerin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Bununla birlikte satış işlemleri sırasında, kıymetli maden üretimi ya da ticaretiyle uğraşan kişilerin ana faaliyet kodunu içeren barkodlu vergi levhası da ibraz edilecek. Bu uygulama, sektörde güvenli ticaretin ve belgeye dayalı işlemlerin yaygınlaştırılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren gerçek kişilerin belge ve kayıt süreçlerine daha fazla önem vermesi gerekecek. Gelişmelerin sektördeki etkilerinin yakından takip edilmesi bekleniyor.