Değerinin üçte ikisini kaybetmişti... Anket sonucu: 'Bitcoin daha da düşebilir'
Bloomberg'in MLIV Pulse anketine göre, Wall Street kurumlarının önemli kısmı Bitcoin'in 10 bin dolara gerilemesinin daha olası olduğuna inanıyor.
Küresel düzeyde dizginlenemeyen enflasyon ve buna karşı para politikalarında yaşanan sıkılaşmanın ardından riskli varlıklarla birlikte düşüşe geçen kripto varlıkların, daha da düşeceği beklentisi yaygınlaşıyor.
Bloomberg'in son MLIV Pulse anketine göre, Wall Street katılımcılarının yüzde 60'ı Bitcoin'in mevcut değerinin yüzde 50'sini kaybederek 10 bin dolara gerilemesinin daha olası olduğunu belirtti.
Ankete göre, yüzde 40'lık kesim ise Bitcoin'in yeniden yükselişe geçeceğini düşünüyor.
BİTCOİN FİNANSIN GELECEĞİ Mİ?
Ankette katılımcıların yüzde 28'i kripto varlıkların finansın geleceği olduğu yönünde güçlü bir güven duyarken, yüzde 20'si ise bu varlıkların değersiz olduğu görüşünde.
Kasım ayında yaklaşık 69 bin doları gören Bitcoin, küresel piyasalarda yaşanan sıkılaşma fırtınasında değerinin üçte ikisini kaybetti ve Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyelerden işlem gördü.
Bloomberg'e değerlendirmelerde bulunan Tribe Capital Ortağı Jared Madfes, sadece kripto varlıklarda değil dünyanın genelinde korku duymanın oldukça doğal olduğuna dikkat çekti.
Miller Tabak + Co Başstratejisti Matt Maley de gelecek finansal balonların her zaman bir önceki balondan farklı olduğunu belirterek, çoğunluğun bu sefer yaşanacak finansal balon hakkındaki görüşlerinde doğru yönde olduğunu söyledi
Video Haberler
- Bayram sakinliğini fırsat bildiler: 80 bin TL'lik vurgun
- Feci kaza: Motosiklet otomobile saplandı!
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- Besici isyan etti: Damızlığımızı yok pahasına satıyoruz
- Arjantin de karıştı
- MHP'den ittifak yorumu
- Soylu, Türkiye’de doğan Suriyeli sayısını açıkladı
- Acun Ilıcalı'ya Türk sponsor!
- D-100 yolunda gizemli kaza: Ayrıntılar ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- Katar'daki Dünya Kupası'nda seks yasağı!
- Hatırlatma dozu için randevular açıldı
- Bayram dedikodusuna jet yanıt geldi
- İmamoğlu'ndan 'sel' tweeti
- Erdoğan ayrıntısı: Kritik eşiğin altında
- '20 yıldır iktidardasınız...'
- 'Döviz kıtlığı ihtimali yüksek'