Deutsche Bank'tan Bitcoin tahmini: 'Yükselebilir'

30 Haziran 2022 Perşembe, 10:06

Deutsche Bank analistleri Bitcoin'in yıl sonuna kadar 28 bin dolara yükselmesini bekliyor

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, en büyük kripto para birimi 2022'de faiz artışları ve enflasyon endişelerinin risk iştahını azaltmasıyla 2022'de yüzde 50'den fazla değer kaybetti.

Marion Laboure ve Galina Pozdnyakova öncülüğündeki analistler yüzde 30'un üzerinde ralli bekliyor.

BİTCOİN'İN DE HAREKETLİLİK SÜRECEK



Banka analistleri, bitcoin'in gittikçe artan biçimde teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 ve S&P 500 endekslerine korelasyonla hareket ettiğini, S&P 500'ün yıl sonuna kadar Ocak ayındaki seviyelerine gelebileceğini ve Bitcoin'in de bu hareketi takip edeceğini öngördü.

Bitcoin Merkez Bankalarının şahin tutumuyla bu yılın ilk 3 ayında yüzde 56 gerileyerek 2011'in üçüncü çeyreğinden beri en büyük çeyreklik düşüşü kaydetti.

Kripto para birimi bugün de yüzde 1 düşüşle 20 bin doların altında işlem görüyor.