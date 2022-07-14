Değirmen makineleri sektörünün global buluşması İstanbul'da yapılacak

14 Temmuz 2022 Perşembe, 00:00

Başkan Demirtaşoğlu, değirmencilik sektöründeki faaliyetler ve ihracat çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Türk değirmen imalatçılarını ve sektör makineleri üreticilerini tek çatı altında toplayan DESMÜD'ün 2017 yılında kurulduğunu dile getiren Demirtaşoğlu, Dernek üyesi firmaların yüzde 95'ten fazlasının ihracat yapan firmalar olduğunu söyledi.

Demirtaşoğlu, yerli üretim makinelerin muadillerinden çok daha kaliteli olması, Ar-Ge'ye verilen önem ve anahtar teslimi fabrikalar kurulması sonucu Türkiye'de üretilen değirmen makinelerinin dünyada ilk sırada yer aldığını ifade etti.

DESMÜD'ün dünya çapında faaliyet gösteren üyelerinin, geçen yıl 3 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirten Demirtaşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te 3,5 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz ve bu kapsamda etkinlikler düzenliyoruz. Bu amaçla DESMÜD olarak, makine imalat sanayimizin ihtiyaç duyduğu altyapı ve politikaları geliştirmek, rekabet gücünü artırmak ve sürekliliğini sağlamak, kamu dahil bütün kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği oluşturmak için gayret ediyoruz" diye konuştu.

"2023 İHRACAT HEDEFİ 3,5 MİLYAR DOLAR"

Türk değirmencilik sektörünün ülkede fazla bilinmemesine karşın dünyada çok güçlü bir marka haline geldiğini vurgulayan Demirtaşoğlu, bu doğrultuda ihracat hedeflerini büyüttüklerini bildirdi. Demirtaşoğlu, DESMÜD olarak ihracat yapılan ülke sayısını ve ihracat tutarını artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını ve bu kapsamda etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"DESMÜD öncülüğünde organize edilecek MillTech İstanbul Fuarı 15-18 Eylül'de Avrupa'dan Asya'ya, Rusya'dan Orta Doğu'ya ve Afrika'dan Türk cumhuriyetlerine kadar dünyanın dört bir yanından 15 bini aşkın sektör profesyoneline ev sahipliği yapacak. Başta Almanya, ABD, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hindistan, İngiltere, İtalya, Kanada, Mısır, Japonya ve Tayvan olmak üzere yaklaşık 65 ülkeden binlerce katılımcı, iş bağlantıları kurmak, yeni ürün ve teknolojileri yerinde görmek, yeni tedarikçiler bulmak, yeni trend ve teknolojiler hakkında bilgi almak üzere fuarı ziyaret edecek."

Demirtaşoğlu, değirmen, yem, bulgur, baklagil, pirinç, nişasta, yağ, kahve makineleri, otomasyon, taşıma, dolum, depolama, kalite kontrol, tartım, Ar-Ge, inovasyon, paketleme sistemleri, yedek parça ve katkı maddeleriyle dünyanın en büyük ve kapsamlı fuarlarından MillTech İstanbul'da, sektörün geleceğine katkıda bulunacak workshop ve seminerlerin de gerçekleştirileceğini kaydetti.