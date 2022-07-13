İstanbul Tuzla'da kauçuk fabrikasında yangın

Tuzla'da kauçuk ürünleri üretilen iki katlı fabrikanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.

DHA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:25
İstanbul Tuzla'da kauçuk fabrikasında yangın
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İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi üzerinde bulunan iki katlı kauçuk ürünleri üretimi yapan plastik fabrikasının bodrum katında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, dumanları fark eden işçiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın da can kaybı ve yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu. 


 


Yangın tuzla İstanbul
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