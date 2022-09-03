Demir cevheri 10 ayın en düşüğünde

03 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00

Çelik üretiminde kullanılan ham madde , önceki seansı yüzde 5,1 düşüşle kapattıktan sonra cuma günü ton başına 94 dolarının altına geriledi. Demir cevheri bu hafta şimdiye kadar yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti ve bu, temmuz ortasından bu yana en büyük düşüşü olacak.

PİYASA GÖZLEMCİLERİ ÇELİK FİYATLARINA TABAN GETİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Chengdu mega kentindeki kapanma kararı, Çin'in eylül ve ekim aylarında en yoğun inşaat sezonuna girdiği dönemde geldi. Piyasa gözlemcileri, özellikle ülkenin inşaatçılarının 2008 mali krizinden bu yana en kötü ilk yarı yıl kazançlarını açıkladıktan sonra, emlak sektörünü neredeyse bir yıl süren kargaşadan çıkaracağını ve çelik fiyatlarına taban getireceğini ummuştu.

Çin'de inşaatla ilgili çeliğe olan talep, tekrar ortaya çıkan pandemi vakalarının ne kadar çabuk ortadan kaldırılabileceği ve karantinaların ticari faaliyetlere ne kadar şiddetli yansıyacağı ile test edilecek.

Çelik üreticilerinden biri olan Benxi Iron & Steel Group, sosyal medya hesabında paylaştığı bir bilgi notunda virüsün yayılmasını önlemek amacıyla fabrika personelini yarıya indireceğini açıkladı.. Diğer büyük fabrika operatörlerinin de benzer bir karar alması durumunda, çelik üretimi ve demir cevheri talebinin daha da etkilenebileceği belirtiliyor.