CHP'li Ulaş Karasu'dan 'Sivas Demir Çelik' soru önergesi: Hangi adımlar atılacak?

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:15

“Demir Yumruk Operasyonu”yla demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Erol Evcil’e yönelik operasyonun ardından Sivas Demir Çelik’te çalışan işçilerin mağduriyeti devam ediyor.

Demir çelik fabrikasında çalışan işçiler uzun zamandır hakedişlerini alamadıklarını belirtirken, operasyon neticesinde Evcil’e ait birçok kuruma kayyum atandığını ancak Sivas Demir Çelik’e hâlâ atama gerçekleşmediğini belirtti.

Gazetemizin geçtiğimiz haftalarda gündeme getirdiği, 'Sivas Demir Çelik'e ilişkin usulsüzlükler TBMM gündemine taşındı.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Demir Çelik fabrikasına neden hâlâ kayyum atanmadığını sordu.

Sivas Demir Çelik’te işçilerin yıllardan beri düzenli maaş alamadığını vurgulayan Karasu, “Devlet bir operasyon düzenledi. En büyük mağduriyet yine işçilerde oluştu. Evcil’in işletmelerinin neredeyse tamamına kayyum atanırken Sivas Demir Çelik’te belirsizlik sürüyor. Şirketin bir an önce devlet tarafından yeniden faaliyete geçirilmesi gerekiyor. Bu hem Sivas’ın geneli hem de orada çalışan işçiler için olmazsa olmaz” ifadelerini kullandı.

Demir çelik sektöründe büyük bir hesaplaşmanın yaşandığını kaydeden Karasu, “İktidar-mafya arasında bir hesaplaşma yaşanırken mağdur edilen yine işçiler oluyor. Sivas Demir Çelik, zaten yıllardan beri işçi alacakları ve özlük haklarıyla gündeme gelmiş bir kurum. Fabrika, Evcil’in şirketleri arasında hülleye konu olurken de en büyük mağduriyeti işçiler yaşamıştı. Bu kez işçilerin haklarının gasp edilmesine izin vermeyiz” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Karasu, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

1- Demir Yumruk operasyonu neticesinde Erol Evcil olarak bilinen gerçek adıyla Erol Eşrefoğlu’na ait demir çelik fabrikalarına el konulmuştur. Operasyon neticesinde hangi kurumlara kayyum ataması gerçekleşmiştir.

2- Demir Yumruk operasyonunun gerçekleşme sebebi olan kamu zararı ve sahte fatura yoluyla haksız kazanç elde etmek gibi suçların işlendiği bilinen Sivas Demir Çelik fabrikasına kayyum ataması hangi gerekçelerle gerçekleşmemiştir.

3- Sivas Demir Çelik’te çalışan işçilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hangi adımlar atılacaktır?