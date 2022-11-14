Demir cevheri fiyatlarında yükseliş

14 Kasım 2022 Pazartesi, 11:21

Çin'de cuma günü koronavirüs kısıtlamalarında bazı değişiklikler yapılacağı açıklamasının ardından çelik talebinin artacağı yönünde beklentiler kuvvetlendi.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 5.5 yükselerek ton başına 735.50 yuan(104.00 dolar) ile 11 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

PASLANMAZ ÇELİK DÜŞÜŞTE



Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 5.2 ton başına 96 dolar ile 2 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 1.7, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 1.6 yükseldi.

Paslanmaz çelik ise yüzde 1.9 geriledi.

Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 2.4, kok vadeli fiyatları yüzde 2.2 yükseldi.