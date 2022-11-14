Demir cevheri fiyatlarında yükseliş
Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, ülkede koronavirüs kısıtlamalarından bazlarının hafifletilmesi ve zor durumdaki inşaat sektörüne destekte bulunulacağı haberleri ile yüzde 5'ten fazla yükselerek bir aydan uzun sürenin zirvesini gördü.
Çin'de cuma günü koronavirüs kısıtlamalarında bazı değişiklikler yapılacağı açıklamasının ardından çelik talebinin artacağı yönünde beklentiler kuvvetlendi.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 5.5 yükselerek ton başına 735.50 yuan(104.00 dolar) ile 11 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
PASLANMAZ ÇELİK DÜŞÜŞTE
Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 5.2 ton başına 96 dolar ile 2 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 1.7, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 1.6 yükseldi.
Paslanmaz çelik ise yüzde 1.9 geriledi.
Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 2.4, kok vadeli fiyatları yüzde 2.2 yükseldi.
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