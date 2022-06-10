Demir cevheri vadeli fiyatlarında endişeler sürüyor

10 Haziran 2022 Cuma, 10:22

Çin'de yeni koronavirüs önlemlerinin ekonominin yeniden açılmasını sekteye uğratma riski bulunurken, çelik şirketlerinin kar marjları baskı altında kaldı.

Çin'in ticaret merkezi Shanghai genelindeki tecrit uygulamasının kaldırılmasından sadece 10 gün sonra birkaç vakanın tespit edilmesinin ardından bu hafta sonu kent sakinlerine toplu koronavirüs testi yapılacak.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 2.2 gerileyerek ton başına 910 yuana (136.04 dolar) indi ve dört haftadır ilk kez haftalık kayıp vermeye hazırlanıyor.

Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 0.5 geriledi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 0.2 düşüş kaydetti.

Dalian kok vadeli fiyatları yüzde 0.3 yükseldi.

Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 0.1 yükseldi.