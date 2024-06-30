'Denizbank Genel Müdürü görevden alınacak' iddiası

Yayınlanma: 30.06.2024 - 11:46

Güncelleme: 30.06.2024 - 11:47

Aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu kişileri ‘yüksek kârlı gizli fon' vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Denizbank eski müdürü Seçil Erzan ardından bu kez de İzmir'de Denizbank'ın Bornova şube müdürü ile bir döviz bürosu sahibi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

"YENİ GENEL MÜDÜR ARAYIŞINA GİRDİĞİ İDDİA EDİLİYOR"

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Denizbank'ın sahibi Emirates NBD'in bankadan art arda gelen personel kaynaklı dolandırıcılık olaylarından rahatsız olduğunu söyleyerek, "Denizbank Genel Müdürü Hakan ATEŞ yerine yeni genel müdür arayışına girdiği iddia ediliyor" dedi.

??????Denizbank'ın sahibi Emirates NBD'in bankadan art arda gelen personel kaynaklı dolandırıcılık olaylarından rahatsız olduğu Denizbank Genel Müdürü Hakan ATEŞ yerine yeni genel müdür arayışına girdiği iddia ediliyor — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) June 29, 2024

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, Denizbank Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verdi.

Dolandırıcılıklar hakkında ilk kez konuşan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Söz konusu olayla ilgili haberleri buradan takip ediyoruz. Şu ana kadar ki incelemelerde henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber Teftiş Kurulumuz inceliyor. Savcılığa, mali polise bilgi verdik. Kara para yönünden araştırılması da gerekiyor. Aynı inceleme sürecini önceki olayda da yapmıştık (Seçil Erzan olayı). Bu ilk olay çıktığında ilk 2-3 saatlik araştırmamız sonucu, müştekilerin verdikleri paralarla ilgili de kameralarımızda bir kayda ya da borç-alacak kaydına rastlamadığımız için zaten bunun bir saadet zinciri olduğu hissiyatı başta uyanmıştı. Gerek BDDK gerek savcılık gerekse bilirkişi bizi teyit etti" ifadelerini kullanmıştı.