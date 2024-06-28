Denize yakın ev hayalleri, ‘Dikili ağacım olsun yeter’e evrildi

Yayınlanma: 28.06.2024 - 10:14

Güncelleme: 28.06.2024 - 10:14

Yazın gelmesiyle birlikte yazlık ev piyasasında hareket bekleniyordu ancak ekonomik kriz burada da etkisini gösterdi. Üst- orta sınıf yazlıklarını satıp parayı faize koyarak bir aylık getiri ile en lüks otelde tatil yapabiliyor. Bu nedenle satılık yazlık sayısı arttı ancak alıcı yok. Çünkü fiyatlar çok şişti. Pandemiden beri ortalama yüzde 915 arttı. Son iki yıldaki artış yüzde 250’yi geçti. Yüksek faiz politikası gibi etkenler yılbaşından bu yana fiyatlarda gerileme gösterdi ancak çok düşük oranlarda. Endeksa verilerine göre bu düşüş bazı bölgelerde yüzde 27’yi buldu.

OLAN DA KULLANMIYOR

Yazlık piyasasında Çanakkale, Yalıkavak gibi turistik bölgelerin yanı sıra İstanbul’a yakınlığı nedeniyle Şile, Çerkezköy ve Kırklareli de öne çıkıyor. Ancak yaşanan ekonomik kriz yurttaşın yazlık ev hayallerini de suya düşürdü. Denize yakın, bahçeli yazlık hayali, gerçekte “Şehirden kaçayım, yatırımım olsun” mantığıyla merkeze uzakta köy içinde küçük metrekare evlere dönüştü. Bu dönüşümün en net şekilde İstanbul’a yakın çevrelerde görüldüğünü söyleyen Çerkezköy Emlakçılar Derneği Başkanı Daimi Tavan şunları söylüyor: “Yazlık orta sınıf işidir, onların da artık parası kalmadı zaten. Bu yüzden o hayallerindeki yazlık yerine ‘Bari sakin bir yerim hem de yatırımım olsun’ diye köy evlerine yöneldiler. Halihazırda bir yazlığı olmayan orta sınıf ise ev ve yazlık hayalini kaybettikten sonra otele de gidememeye başladı ve akraba yazlıklarına çöktü, bu da misafir ağırlayan için çok masraflı olduğundan dolayı insanlar kendi yazlıklarına bile gidemedi.”

Şile Emlakçılar Derneği Başkanı Özcan Sürmene de nakit paranın faize gittiğini söyleyenlerden. Sürmene, “Şile’de fiyatlar çok arttı çünkü İstanbul’a çok yakın, depreme karşı güvenli. Ama şu an herkes kullanmadığı yazlığını satıp parayı bankaya koyma peşinde. Faizden gelen bir aylık getiri ile krallar gibi tatil yapabiliyor zaten” diyor.

MÜTEAHHİDE GİDİN

Piyasadaki durgunluğu fırsata çevirip alım yapmak isteyenlere de öneriler var. Nakdi olan için fırsat dönemi olduğunu söyleyen Bodrum Emlakçılar Odası Başkanı Ömer Yetkin, özellikle müteahhitlerin sattığı yazlıklarda büyük indirim ve pazarlıkların olduğu uyarısını yapıyor. Yazlıkları kullanan satıcıların fiyat kırmadığını söyleyen Yetkin, “Alacaksanız müteahhitlere gidin, pazarlığa açıklar çünkü nakde ihtiyaçları var” dedi.

Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt ise Çanakkale ve Mersin bölgelerinin daha uygun fiyatlı ve daha yüksek getirili olduğuna dikkat çekiyor.

