Denizli'de 23 jeotermal saha için ihale düzenlenecek
Denizli'de 21 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ile 2 jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın ihalesi gerçekleştirilecek.
Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 21 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ile 2 jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın ihalesine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Denizli'nin Honaz, Buldan, Güney, Merkezefendi, Çal, Baklan, Babadağ, Pamukkale, Bozkurt, Kale , Çardak, Sarayköy ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 226 bin 84 lira ile 5 milyon 143 bin 132 lira arasında değişen 23 sahanın ihalesi yapılacak.
İhaleler, 7 Şubat Salı günü saat 10.00'da Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.
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