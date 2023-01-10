Denizli'de servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 15 yaralı
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir fabrikaya işçi götüren servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Antalya-Denizli karayolu Serinhisar ilçesi girişinde servis midibüsü, ilk belirlemeye göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Burak Aslankıran (34) ve Fatma Öztürk'ün (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 15 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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