Denizli'de ekmeğe zam geldi
Denizli il merkez ve ilçelerinde 7 TL'ye satılan ekmeğin, yarından itibaren 8 TL'ye satılacağı belirtildi. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, yeni zamlı fiyatın yarından itibaren uygulanacağını açıkladı.
Denizli il merkez ve ilçelerinde 7 TL'ye satılan ekmeğin, yarından itibaren 8 TL'ye satılacağı belirtildi.
Denizli'de 8 Temmuz 2023 itibariyle 7 TL'ye satılan ekmeğin fiyatı 12 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7 TL'den 8 TL'ye yükseltildiği bildirildi.
Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, yarın itibariyle ekmeğin yeni zamlı fiyattan satılacağını açıkladı.
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