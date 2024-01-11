Denizli'de ekmeğe zam geldi

Denizli il merkez ve ilçelerinde 7 TL'ye satılan ekmeğin, yarından itibaren 8 TL'ye satılacağı belirtildi. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, yeni zamlı fiyatın yarından itibaren uygulanacağını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 14:45
Denizli'de ekmeğe zam geldi
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Denizli il merkez ve ilçelerinde 7 TL'ye satılan ekmeğin, yarından itibaren 8 TL'ye satılacağı belirtildi.

Denizli'de 8 Temmuz 2023 itibariyle 7 TL'ye satılan ekmeğin fiyatı 12 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7 TL'den 8 TL'ye yükseltildiği bildirildi.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, yarın itibariyle ekmeğin yeni zamlı fiyattan satılacağını açıkladı.


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