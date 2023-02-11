Deprem bölgelerindeki maaş ödemeleri için düzenleme

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 09:10

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 09:32

Mali Suçları Araştırma Kurulu, OHAL illerindeki maaş ödemelerine ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu.

Yeni düzenleme ile depremzedelere maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle işlem yapma imkanı sağlandi.

Vatandaşların kimlik göstermelerinin mümkün olmaması halinde beyan ettiği bilgiler kontrol edilerek de maaş ödemesi ve diğer bankacılık işlemleri yapılabilecek.

Değişiklik, bugün yapılacak erken maaş ödemesi ile eş zamanlı yürürlüğe girdi.

Bu kararla deprem bölgesindekilerin maaşlarını sadece kimlik beyanı ile alabilmelerinin ve diğer bankacılık işlemlerini de kimlik beyanıyla yapabilmelerinin önü açıldı.