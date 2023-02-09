Şubat ayı memur maaşları ne zaman yatacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ildeki memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayımladı. Peki, 2023 Şubat ayı memur maaşları ne zaman yatacak?
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde yıkıma uğrayan 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla hazırlanan 5 maddelik bir genelgeyle deprem bölgesindeki kamu çalışanlarının şubat ayı maaşlarının ivedilikle ödenmesinin kararlaştırıldığı açıklanmıştı. Bugün yapılan yeni bir açıklama ile Türkiye genelindeki tüm memurların şubat ayı maaşları erken ödenecek.
ŞUBAT AYI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı tüm Türkiye için genişletildi.
Buna göre Türkiye genelindeki tüm memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek. Memurlar maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu.
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