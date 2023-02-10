SSK ve BAĞ-KUR aylıkları erken mi ödenecek? Şubat 2023 emekli maaşları ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca SSK ile BAĞ-KUR gelir ve aylık ödemelerinin tarihinde güncellemeye gidildi. Peki, SSK ve BAĞ-KUR aylıkları erken mi ödenecek? Şubat 2023 emekli maaşları ne zaman yatacak?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 4A ve 4B kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR ödemelerine ilişkin tarihte güncellemeye gidildi. Yurttaşlar, SSK ve BAĞ-KUR aylık ödemelerinin ne zaman yatıralacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
SSK VE BAĞ-KUR AYLIKLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK?
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada SSK ile BAĞ-KUR gelir ve aylık ödemelerinin tarihinin öne çekildiği açıklandı.
ŞUBAT 2023 EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SGK tarafından 4/A (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat'ta ödenecek gelir ve aylıklar 14-16 Şubat'ta, 4/B (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat'ta ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat'ta hesaplara yatırılacak.
SSK aylıklarından, ödemesi 17-20 Şubat olanlar 14 Şubat'ta, 21-24 Şubat olanlar 15 Şubat'ta, 25 ve 26 Şubat olanlar 16 Şubat'ta ödenecek.
BAĞ-KUR aylıklarından 25 ve 26 Şubat'ta ödenecekler 16 Şubat'ta, 27 ve 28 Şubat'ta ödenecekler 17 Şubat'ta hesaplara yatacak.
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