Deprem bölgesi için süre uzatıldı! İşte elektrik ve gaz borçlarının silinmesi için son başvuru tarihi...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçlarının silinmesi için başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 09:45
Deprem bölgesi için süre uzatıldı! İşte elektrik ve gaz borçlarının silinmesi için son başvuru tarihi...
Abone Ol google-news

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, şirketler ilgili tüketicilere ilişkin başvurularını defaten veya ayrı ayrı yapabilecek. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvuru süresi, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş olanlar hariç olmak üzere 1 Kasım'a kadar tamamlanacak. Söz konusu süre, 25 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de 90 gün olarak açıklanmıştı.


deprem elektrik gaz borçları Resmi Gazete

İlgili Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Son dakika... Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de dikkat çeken atamalar

Son dakika... Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de dikkat çeken atamalar

En Çok Okunan Haberler