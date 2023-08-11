Son dakika... Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de dikkat çeken atamalar

Yayınlanma: 11.08.2023 - 00:15

Güncelleme: 11.08.2023 - 00:58

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, birçok kuruma yeni atama yapılırken bazı kurumlardan da görevden almalar gerçekleşti.

İMAMOĞLU'NA TAŞLI SALDIRIDA VALİYDİ

Buna göre, Edirne Valisi olarak atanan eski AFAD Başkanı Yunus Sezer'in yerine, dün görevden alınan eski Erurum Valisi Okay Memiş getirildi. Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş, 14 Mayıs seçimlerinden önce İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve CHP’lilerin taşlı saldırıya uğradığı dönemde Erzurum'da vali olarak göerv yapıyordu.

SGK'DA VE İŞKUR'DA DA ATAMALAR YAPILDI

Resmi Gazete'deki karara göre, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı. TOKİ Başkanlığına ise Ömer Bulut yeniden atandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Gülşen getirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atanırken, oyuncu Tamer Karadağlı ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer ile Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Selman Ayaz ise görevden alınan isimler arasında yer aldı.

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