Deprem bölgesinde 76 bin 778 emekçi işten çıkarıldı!

Yayınlanma: 14.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.05.2023 - 03:00

Buna göre yılın ilk üç ayında, deprem bölgesinde yer alan 11 ilde işten çıkarıldığı için işsizlik ödeneği almak amacıyla İŞKUR’a başvuran emekçi sayısı 76 bin 778 kişi oldu.

BÖLGEDE 1.6 MİLYON İŞÇİ VAR

Ancak bundan daha çarpıcı bir sonuç ise Şubat-Mart 2023 verilerine bakınca ortaya çıkıyor. Çünkü Kahramanmaraş merkezi depremlerin 6 Şubat’ta gerçekleştiği dikkate alındığı, bu dönemdeki işsizlik ödeneği başvurularının, yani işten çıkarmaların deprem sonrası yaşandığı anlaşılıyor. Buna göre şubat ve mart ayında 50 bin 319 emekçi işsizlik ödeneği almak için İŞKUR’a başvurdu. Ödenekle ilgili ağır koşulları sağlayarak bu parayı almaya hak kazanan emekçi sayısı ise ilk üç ayda 21 bin 14, şubat-martta 9 bin 401 kişi oldu.

Ayrıca Türkiye geneline oranlandığında, 11 ilde ödenek için başvuranların toplama oranı ilk üç ayda yüzde 16.6, şubat-martta yüzde 18.1 oldu. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre deprem bölgesindeki işçi (4A’lı) sayısı Şubat 2023 sonu itibarıyla 1 milyon 594 bin 468 kişi olarak hesaplandı.