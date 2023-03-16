Deprem bölgesindeki iş insanlarından üretim çağrısı: Bekleyecek zaman yok

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 04:00

Tekstilin hammaddesinin yüzde 50’sini temin eden, çelik mutfak ürünlerinin yüzde 70’ini üreten, kuyumculuk ve altında Türkiye’nin ikinci şehri olan Kahramanmaraş’tan, depremden sonra 500 bine yakın kişi göç etti. 200 bin işçiye istihdam sağlayan kentte fabrikaların ve esnafın yüzde 95’inin ağır hasar aldığını, 10 bin binanın da yıkıldığı anımsatan iş dünyası ise depremin üzerinden 40 gün geçmesine rağmen enkazı kaldıracak ve tekrar üretime geçilecek somut teşviklerin açıklanmamasına isyan etti.

(Toplantıya (soldan sağa) Ahmet Öksüz, Hanefi Öksüz ve Mustafa Buluntu katıldı.)

"ANAHTARI BIRAKIRIZ"

“Yetkililer gelip dinleyip gidiyorlar, bir çözüm yok. Sanayiciye, esnafa destek verilmezse Maraş 30-40 yılda elde ettiği kazanımlardan olacak. Birçok alanda global kriz yaşanabilir” diyen ve sorunları aktaran iş dünyası temsilcileri, acil atılması gereken adımlarla ilgili de öneriler açıklandı:

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, 30 milyar dolarlık tekstil ve giyim ihracatının hammaddesini Kahramanmaraş’ın ürettiğini, şehirdeki tekstil üretiminin 10 milyar doların üzerinde olduğunu anlattı. Öksüz şu çağrıyı yaptı: “Teşvikler ilçe bazlı olsun. Depremde etkilenen sanayi tesislerinin yüzde 90’ı Kahramanmaraş’ta. Yetişmiş çalışanları tekrar buraya çekmemiz için asgari ücretin 1.5-2 katı bir kazanç sağlamalıyız.”

(Ahmet Öksüz)

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı da şuna dikkat çekti: “Acil olarak ne yapılacaksa bir an önce yapılsın. Biz yoksa bu sanayiyi ayağa kaldıramayız. Böyle giderse, herhalde işyerlerimizi, anahtarlarımızı bırakılıp bu memleketten gideceğiz. Bugün şehrin genelinde faaliyete geçen tesis oranı yüzde 10.”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu, toparlanmanın uzun zaman alacağını, her sektör için ciddi desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Deprem bölgesinin “6. Bölge” teşvik kapsamına alındığını ancak bu yasanın yeni yatırımlarla alakalı olduğunu anlatan Buluntu şöyle devam etti: “Önce mevcut yatırımları ayağa kaldıralım. Sanayicilerin ciddi kredi borçları, çekleri var. 6 ay öteleme çözüm değil, yeni kredi imkânı tanınmalı. 6 Nisan’da çek takas sistemi yeniden yürürlüğe girecek. Bu çeklerin ödenme şansı yok. Belki bizimle beraber birçok insanın da batmasına neden olacağız.”

(Mustafa Buluntu)

Ayrıca ABD’den ithal pamuktan iplik üretiminin yüzde 90’ının Maraş’ta yapıldığını kaydeden Buluntu, bu nedenle global kriz de yaşanabileceğini ifade etti. Maraş’taki durumun Bursa, Adana, Denizli’yi de etkilemesi bekleniyor.

"İLÇE BAZLI TEŞVİK"

KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz de “Burada sanayicinin altından kalkamayacağı yük var. Devletin ciddi katkısı olmalı. En fazla yıkımın olduğu iller Maraş, Hatay ve Adıyaman. 11 ili aynı kefeye koymak yanlış. İlçe bazlı teşvikler olsun. 5084 sayılı teşvik yasası en fazla yıkımı yaşayan illerde tekrar uygulanmalı. Enerji desteği verilmeli” dedi.

(Hanefi Öksüz)

TİSK’TEN ACİL PLAN

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), depremlerin etkilediği iller için uzaktan çalışmayla istihdam olanağı sunma, zarar gören esnafın sermaye mallarına destek olma ve bölge üreticileri için özel kota oluşturulmasının da aralarında olduğu “İstihdam ve İşletme Acil Eylem Planı” hazırladı. Dün açıklama yapan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol “Üreten tüm firmalar, kurumlar, STK’ler olarak, harekete geçelim ve birlikte iyileşelim” dedi.