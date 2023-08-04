Deprem bu yıl 2.5 milyar dolarlık kayıp yaratacak

Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.08.2023 - 03:00

Temmuz ayı ihracat verileri, dün Kahramanmaraş’ta açıklandı.

Depremin etkilerine dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Depremin bu yıl 2.5 milyar dolarlık bir ihracat kaybına neden olacağını öngörüyoruz. Olumlu işaretler var ama Hatay ve Kahramanmaraş’ın biraz zamana ihtiyacı var” dedi.

Öte yandan aylık toplam ihracat yüzde 8.4 artışla 20.1 milyar dolar oldu. Temmuz sonu itibarıyla son 12 aylık ihracat ise 253.4 milyar dolar. Bu yıl 265 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlediklerini anımsatan ve gelecek beş ayı en iyi şekilde değerlendirerek yıl sonunda hedefe ulaşacaklarını kaydeden Gültepe, ayrıca son dört aydır parite farkının ihracata 1.5 milyar dolar pozitif etki yaptığını belirtti.