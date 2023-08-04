Deprem bu yıl 2.5 milyar dolarlık kayıp yaratacak

Bu yılın ilk 7 ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1 milyar dolarlık kayıpla 144.2 milyar dolardan 143.4 milyar dolara geriledi. Depremin vurduğu 11 ilde ise ihracat 7 ayda yüzde 15 azalışla 10 milyar dolara indi. Örneğin Kahramanmaraş 2022’nin tamamında 1.5 milyar dolarlık ihracat yaparken bu yıl ilk 7 ayda 563 milyon dolarda kaldı.

Şehriban Kıraç
Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:00
Deprem bu yıl 2.5 milyar dolarlık kayıp yaratacak
Abone Ol google-news

Temmuz ayı ihracat verileri, dün Kahramanmaraş’ta açıklandı.

Depremin etkilerine dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Depremin bu yıl 2.5 milyar dolarlık bir ihracat kaybına neden olacağını öngörüyoruz. Olumlu işaretler var ama Hatay ve Kahramanmaraş’ın biraz zamana ihtiyacı var” dedi. 

Öte yandan aylık toplam ihracat yüzde 8.4 artışla 20.1 milyar dolar oldu. Temmuz sonu itibarıyla son 12 aylık ihracat ise 253.4 milyar dolar. Bu yıl 265 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlediklerini anımsatan ve gelecek beş ayı en iyi şekilde değerlendirerek yıl sonunda hedefe ulaşacaklarını kaydeden Gültepe, ayrıca son dört aydır parite farkının ihracata 1.5 milyar dolar pozitif etki yaptığını belirtti.


deprem dolar

En Çok Okunan Haberler