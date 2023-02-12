Deprem ekonomik krizi büyütecek

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 05:36

Kahramanmaraş merkezli ve temelde 10 ili etkileyen deprem, büyük can kayıplarına, kalıcı sağlık sorunlarına yol açarken ekonominin önemli itici güçlerinden birini de vurdu. Zaten krizde olan Türkiye’nin bu bölgesi birikimleri, dış ticaret ve istihdam gücü açısından öne çıkarken kişi başına düşük gelir düzeyiyle de dikkat çekiyor.

85.3 milyonluk toplam nüfusun yüzde 15.7’sini (13.4 milyon kişi) barındıran bölgenin Türkiye’nin 2 trilyon liralık reel gayri safi yurtiçi hasılasındaki (GSYİH) payı yüzde 8.91 oldu. Ülke ortalaması 9 bin 592 dolar olan kişi başına yıllık gelirin bölgedeki ortalaması ise 5 bin 559 dolar. Yine, DASK’a göre bu 10 ilde 2 milyon 175 bin konut var. Bunların toplamdaki payı ise yüzde 10.9. SGK’ye göre bu 10 ilde 1 milyon 797 bini işçi, 461 bini memur olmak üzere yaklaşık 2 milyon 259 bin sigortalı çalışan bulunuyor. Türkiye’deki işçi ve memurların yüzde 11’i bu bölgede. Bölgedeki esnaf sayısı ise 301 bin 493 ve bunların toplamdaki payı yüzde 14.

BÜTÇENİN YÜZDE 4.6’SI

Bölge dış ticaret gücüyle de dikkat çekiyor. Son verilere göre bu 10 ilin toplam ihracatı 21.6 milyar dolar, ithalatı 24.4 milyar dolar. Toplamdaki payları ise sırasıyla yüzde 8.5 ve yüzde 6.7. Bölgedeki mevduat büyüklüğü 462.9 milyar lira, nakdi kredi kullanımı 697 milyar lira olurken toplamdaki pay mevduatta yüzde 5.6, kredide yüzde 9.1’e ulaştı. Ayrıca 2022 yılı merkezi yönetim bütçesiyle ilgili verilere göre 10 ilden 130.2 milyar lira gelir elde edilirken 150.1 milyar liralık harcama yapıldı. Toplamdaki pay sırasıyla yüzde 4.6 ve yüzde 5.1.