Ünlü ekonomist Şeref Oğuz'dan borsa çıkışı: 'Borsa fareleri hiç mi vicdan sahibi değildir?'

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:56

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 11:56

Borsa İstanbul'da işlemler, depremin üçüncü gününde durduruldu. 8 Şubat'ta yapılan işlemler iptal edildi ve 14 Şubat'a kadar işlemlere ara verildi.

Ekonomi uzmanları, işlemleri durdurma kararının çok daha önce verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor ve deprem sonrası yapılan işlemlerin iptal edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Ekonomim gazetesi yazarı Şeref Oğuz, "Borsayı geç kapattın, bari depremdeki işlemleri iptal et" başlıklı yazısında konuyla ilgili şu görüşlere yer verdi:

"Göçük altında 380 bin yatırımcın var ama borsanı kapatmak için üç gün bekliyorsun. Ekran başında elemanlarının ruhu sıkılıyor nefes alamıyor; duruyorsun, bekliyorsun. Rakamlar aşağı kayıyor; canları ile uğraşanların, onlara yardıma gidenlerin paraları eriyor; tepki vermiyorsun. Bu nasıl bir vicdandır?

Yatırımcılar borsanın altında kaldık diyor; bir tek feryadı duymuyorsun. Neredesin? Borsa İstanbul üçüncü günde tepki verdi ve 8 Şubat’taki işlemleri iptal ederek 5 iş günü süreyle 14 Şubat 2023 akşamına kadar işlemleri durdurdu. Geç alınmış bir karardır. Ancak hatadan dönmek de önemlidir?

ENKAZ ALTINDAKİ YATIRIMCININ HAKLARI?

Peki, bu yeterli mi? İki günlük işlemler ne olacak. Pazartesi ve Salı günü gerçekleştirilen işlemler de iptal edilmeli. Borsa kapalı kaldıktan sonra da açıldığında düşmez miydi? Borsa iner de çıkarda; ancak unutulmamalı ki borsanın yüzde 10’u enkaz bölgesindedir ve onların üzerinden çıkar kovalayabiliyorsun.

Mağduriyet altında olan insanlar işlem yapabilir mi? Bu beklenmedik bir doğal afettir. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra Borsa İstanbul kapatıldı. 26 Ağustos'a kadar kapalı kaldı. Burada aynısı uygulanmalıydı? Borsa fareleri hiç mi vicdan sahibi değildir? Kamu bunu niçin seyretti durdu?

BORSA YATIRIMCI SAYISINI GÖRMEZDEN GELMIŞ OLABILIR MI?

Gelen tepkilerden birine bakmamız bile yeterli; “canımızın derdine düştük. Yaşadığıma şükrediyorum. Yarım kalan hayatlarımız, yarım kalan hayallerimiz. Parayı söylemiyorum bile. Yine de AFAD’A yardımda bulundum.” Yatırımcı bu duyarlılıkta…

Yatırımcı sayıları da şöyle: Kahramanmaraş 29.173, Kilis 4.025, Diyarbakır 34.088, Adana 111.602, Osmaniye 20.341, Gaziantep 49.317, Şanlıurfa 28.598, Adıyaman: 16.394, Malatya: 27.066, Hatay 60.919… 10 il toplam yatırımcı sayısı: 381.523. Dört milyon yatırımcı var ve yüzde 10’u deprem bölgesinde…

PEKİ, BORSA AÇILDIĞINDA NELER OLMALI?