Deprem sonrası İstanbul’da kiralar uçtu: Hangi ilçede fiyatlar ne kadar?

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:47

Güncelleme: 09.05.2025 - 09:47

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı nisan ayında ortalama kiralık konut metrekare fiyatı 287,50 TL olarak belirlendi.

İstanbul ortalamasının yüzde 30 altında kalan Silivri’de metrekare kira fiyatı 200 TL seviyesinde ölçüldü.

Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Zeytinburnu gibi ilçeler, “merkezi konumları” nedeniyle en yüksek kira fiyatlarının görüldüğü bölgeler olarak öne çıktı.

Fay hatlarına uzaklığıyla bilinen Beykoz ve Şile’de ise sırasıyla 294 TL ve 328 TL olan metrekare kira bedelleri, merkez ilçelere kıyasla daha düşük kaldı.

Nisan ayında ilçe bazlı kira verileri de açıklanırken, 6,2’lik depremin yaşandığı bu dönemde kiralardaki bölgesel farklılıklar dikkat çekti.

Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul genelinde ortalama metrekare kira bedeli 287,50 TL olarak hesaplandı.

EN DÜŞÜK KİRALAR BU İLÇELERDE

Nisan ayı itibarıyla metrekare bazında en düşük kira bedelleri şu ilçelerde kaydedildi:

Esenyurt: 183 TL

183 TL Arnavutköy: 189 TL

189 TL Esenler: 190 TL

190 TL Sultangazi: 193 TL

193 TL Silivri: 200 TL

200 TL Sultanbeyli: 205 TL

205 TL Avcılar: 222 TL

222 TL Çatalca: 228 TL

228 TL Büyükçekmece: 230 TL

230 TL Beylikdüzü: 230 TL

EN YÜKSEK KİRALAR HANGİ BÖLGELERDE?

Aynı dönemde en yüksek metrekare kira fiyatlarının görüldüğü ilçeler ise şöyle sıralandı:

Kadıköy: 520 TL

520 TL Beşiktaş: 500 TL

500 TL Sarıyer: 500 TL

500 TL Bakırköy: 464 TL

464 TL Zeytinburnu: 432 TL

432 TL Beyoğlu: 388 TL

388 TL Ataşehir: 384 TL

384 TL Şişli: 375 TL

375 TL Üsküdar: 350 TL

350 TL Maltepe: 350 TL

Kiraların en düşük olduğu ilçelerin, son depremlerin yoğun şekilde hissedildiği Marmara Denizi kıyısındaki fay hatlarına daha yakın yerleşim yerleri olduğu gözlendi. Silivri’de 200 TL olarak belirlenen metrekare kira bedelinin İstanbul ortalamasına kıyasla yüzde 30 daha düşük seviyede olduğu da ortaya çıktı.

Kadıköy, Bakırköy, Zeytinburnu ve Beşiktaş gibi merkezi ilçeler ise yüksek kira değerleriyle dikkat çekiyor. Beykoz ve Şile ise fay hatlarından uzak olmalarına rağmen 294 TL ve 328 TL ile merkez ilçelere göre daha düşük seviyelerde kaldı. Öte yandan Sarıyer, 500 TL'lik fiyatıyla zirveye yakın konumda yer aldı.

FİYATLAR ARTAR MI?

İstanbul konut piyasasında kira artışının yıllık bazda yüzde 44’e ulaştığını belirten Dr. Ahmet Büyükduman, “Buna karşılık konut fiyatları yüzde 26 artmış. Yıllık enflasyon ise yüzde 37,8. Satılık fiyat artışları enflasyon düzeyine bile çıkamamış” değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Büyükduman, depremin ardından zemin yapısı daha sağlam olan ilçelerde ve yeni konutlarda fiyat artışlarının yaşanabileceğine işaret etti.