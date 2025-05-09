Deprem sonrası İstanbul’da kiralar uçtu: Hangi ilçede fiyatlar ne kadar?
İstanbul’da kiralık konut fiyatları nisan ayında yeniden gündeme geldi. Deprem sonrası bazı ilçelerde fiyatlar dikkat çekerken, merkez bölgeler yüksek kiralarla öne çıktı. Fay hattından uzak yerler ise geride kaldı.
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı nisan ayında ortalama kiralık konut metrekare fiyatı 287,50 TL olarak belirlendi.
İstanbul ortalamasının yüzde 30 altında kalan Silivri’de metrekare kira fiyatı 200 TL seviyesinde ölçüldü.
Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Zeytinburnu gibi ilçeler, “merkezi konumları” nedeniyle en yüksek kira fiyatlarının görüldüğü bölgeler olarak öne çıktı.
Fay hatlarına uzaklığıyla bilinen Beykoz ve Şile’de ise sırasıyla 294 TL ve 328 TL olan metrekare kira bedelleri, merkez ilçelere kıyasla daha düşük kaldı.
Nisan ayında ilçe bazlı kira verileri de açıklanırken, 6,2’lik depremin yaşandığı bu dönemde kiralardaki bölgesel farklılıklar dikkat çekti.
Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul genelinde ortalama metrekare kira bedeli 287,50 TL olarak hesaplandı.
EN DÜŞÜK KİRALAR BU İLÇELERDE
Nisan ayı itibarıyla metrekare bazında en düşük kira bedelleri şu ilçelerde kaydedildi:
- Esenyurt: 183 TL
- Arnavutköy: 189 TL
- Esenler: 190 TL
- Sultangazi: 193 TL
- Silivri: 200 TL
- Sultanbeyli: 205 TL
- Avcılar: 222 TL
- Çatalca: 228 TL
- Büyükçekmece: 230 TL
- Beylikdüzü: 230 TL
EN YÜKSEK KİRALAR HANGİ BÖLGELERDE?
Aynı dönemde en yüksek metrekare kira fiyatlarının görüldüğü ilçeler ise şöyle sıralandı:
- Kadıköy: 520 TL
- Beşiktaş: 500 TL
- Sarıyer: 500 TL
- Bakırköy: 464 TL
- Zeytinburnu: 432 TL
- Beyoğlu: 388 TL
- Ataşehir: 384 TL
- Şişli: 375 TL
- Üsküdar: 350 TL
- Maltepe: 350 TL
Kiraların en düşük olduğu ilçelerin, son depremlerin yoğun şekilde hissedildiği Marmara Denizi kıyısındaki fay hatlarına daha yakın yerleşim yerleri olduğu gözlendi. Silivri’de 200 TL olarak belirlenen metrekare kira bedelinin İstanbul ortalamasına kıyasla yüzde 30 daha düşük seviyede olduğu da ortaya çıktı.
Kadıköy, Bakırköy, Zeytinburnu ve Beşiktaş gibi merkezi ilçeler ise yüksek kira değerleriyle dikkat çekiyor. Beykoz ve Şile ise fay hatlarından uzak olmalarına rağmen 294 TL ve 328 TL ile merkez ilçelere göre daha düşük seviyelerde kaldı. Öte yandan Sarıyer, 500 TL'lik fiyatıyla zirveye yakın konumda yer aldı.
FİYATLAR ARTAR MI?
İstanbul konut piyasasında kira artışının yıllık bazda yüzde 44’e ulaştığını belirten Dr. Ahmet Büyükduman, “Buna karşılık konut fiyatları yüzde 26 artmış. Yıllık enflasyon ise yüzde 37,8. Satılık fiyat artışları enflasyon düzeyine bile çıkamamış” değerlendirmesinde bulundu.
Dr. Büyükduman, depremin ardından zemin yapısı daha sağlam olan ilçelerde ve yeni konutlarda fiyat artışlarının yaşanabileceğine işaret etti.
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