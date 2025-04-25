İstanbul'daki depremler sonrası fırsatçılar ortaya çıktı: Konut ve bilet fiyatları uçtu!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:34

Güncelleme: 25.04.2025 - 12:34

İstanbul'da yaşanan depremler sonrasında yurttaşlar arasında büyük bir panik oluştu. Bazı yurttaşlar, oturdukları bölgelerde güvenli olmadıkları düşüncesiyle yeni ve depreme dayanıklı evler aramaya başlarken, diğerleri ise paniği atlatabilmek için şehir dışındaki yakınlarının yanına gitmek üzere harekete geçti.

Bu süreçte fırsatçılar, fiyatlarda büyük artışlar yaparak durumu kendi lehlerine kullanmaya çalıştı.

Tüketicilerden gelen şikayetler üzerine açıklama yapan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yaşananları aktarırken fırsatçılara karşı yurttaşları uyardı. Küçük, şunları belirtti:

"Deprem sonrası özellikle yeni yapılan binalarda ve sağlam zeminli bölgelerde ev ve kiralık fiyatlarında önemli artışlar olduğu iletiliyor. Bu durumu açıkça deprem fırsatçılığı olarak tanımlayabiliriz. Bu şekilde bir fırsatçılığı kabul etmiyoruz. Artan talebe bağlı olarak, yeni konut stoğu ya da sağlam zeminli bölgelerdeki konut stoğunun yetersizliği nedeniyle fiyatlarda makul bir artış olabilir, ancak piyasa şartlarının dışında aşırı fiyat artışı yapanlara asla izin verilmemeli."

Ticaret Bakanlığının bu konuda denetim yapması gerektiğini vurgulayan Küçük, "Emlakçılar Odası ve Ticaret Odası gibi kurumların da meslek ahlakı dışı uygulamalara engel olmak için destek vermeleri, yaptırım uygulamaları ve istismara yönelik firmaları denetlemeleri gerekir" dedi.

Küçük, tüketicilere yönelik ise şu çağrıyı yaptı:

"Hepimiz bir panik ve korku içindeyiz, fakat bu panikle kötü niyetli satıcıların ağına düşmemeliyiz. Temkinli olmak ve sakin kalmak önemlidir. Piyasaların gerçek değerini bulması beklenmeli."

Küçük ayrıca, fahiş fiyat artışı yapan emlakçılar ve satıcılar hakkında şikayetlerin Ticaret Bakanlığına ve Ticaret İl Müdürlüklerine yapılması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak GSM operatörlerinin altyapılarını güçlendirmeleri gerektiğini dile getiren Küçük, "İletişim sorunları yaşamamak için operatörlerin yatırımlarını artırmaları talep edilmelidir. yurttaşların ise panik yaparak telefonlara yüklenmemeleri, internet tabanlı uygulamaları kullanmaları önemlidir" şeklinde açıklamada bulundu.