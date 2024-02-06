Deprem sonrası yüzde 59’a ulaşan sigortalılık oranı bugün yüzde 58,2: DASK iki ileri bir geri!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli ve 6 Şubat 2023 tarihli büyük depremler, “zorunlu deprem sigortası”nı bir kez daha Türkiye’nin gündemine taşısa da bugün gelinen nokta bu açıdan çok yol alınamadığını gösteriyor.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) 5 Şubat tarihli verilerine göre ülke geneli için sigortalılık oranı yüzde 58.2 oldu. Bu oran 6 Şubat 2023’te yüzde 54.7 idi. Ancak bu oran Ağustos 2023’te yüzde 59 kadar çıkmıştı. Ayrıca oran 2021 sonunda yüzde 60 düzeyindeydi. Yine son verilere göre Türkiye’de sigortalı konut sayısı 11 milyon 649 bin adet. Bu sayı 6 Şubat 2023’te 10 milyon 950 bin adetti.

Yine 2023’ten 2024’e depremin etkilediği bölgelerden Güneydoğu Anadolu’da sigortalı konut sayısı 562 bin 443’ten 569 bin 370 adet, sigortalılık oranı yüzde 50’den yüzde 50.7, Doğu Anadolu’da ise konut 436 bin 622’den 516 bin 39 adet, oran yüzde 50.3’ten yüzde 59.5’e çıktı. DASK’ın son verilerine göre depremden etkilenen illerde ise sigortalılık oranı Adana yüzde 56.8, Adıyaman’da yüzde 44.9, Diyarbakır’da yüzde 37.7, Elazığ’da yüzde 69.8, Gaziantep’te yüzde 67.3, Hatay’da yüzde 37.4, Kahramanmaraş’ta yüzde 53.6, Kilis’te yüzde 65,1, Malatya’da yüzde 61.6, Osmaniye’de yüzde 60.8 ve Şanlıurfa’da yüzde 44.3.

‘ZORUNLU’ AFET YOLDA

Öte yandan dün deprem bölgesindeki çalışmalarıyla açıklama yapan DASK, şu bilgiyi verdi: “Gelen hasar ihbarlarına ilişkin çalışmalarımız sonucunda, Ocak 2024 itibarıyla tarafımıza bildirilen yaklaşık 600 bin adet hasar ihbarına karşılık, tazminat ödeme tutarımız toplam 35 milyar TL’ye ulaştı.” Ayrıca başta sel olmak üzere diğer tüm doğa kaynaklı afet türlerinin DASK’ın kapsamına dahil edilmesi ile ilgili çalışmaların sona yaklaştığı, “zorunlu deprem sigortası”nın “zorunlu afet sigortası”na dönüştürülmesinin 2024 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

TAM GÜVENCE İÇİN ‘KONUT’ DA OLMALI!

Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası zorunlu deprem sigortası seferberliği başlattıklarını anımsatarak “Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de hedef yüzde 100 sigortalılık olmalı. Bunu sağlamak için de sigortanın deprem sonrasında sunduğu finansal güvencenin, hayata yeniden başlamak için ikinci bir şans olduğunu herkese tek tek açıklamalıyız” dedi.

Ayrıca insanların hâlâ zorunluluk ilişkisinden dolayı sigorta yaptırdığına dikkat çeken Köz, tam bir finansal güvence için zorunlu deprem sigortasının yanında konut sigortasının da mutlaka yaptırılması gerektiğini belirtti.

GEÇEN YIL 380 MİLYAR DOLARLIK KAYIP OLUŞTU

Aon’un yeni yayımladığı “Küresel Doğal Afetler Raporu”na göre 2023 yılında küresel doğal afetler toplam 380 milyar dolarlık ekonomik kayba neden oldu. Rapora göre böylece küresel ekonomik kayıplar üst üste sekizinci kez 300 milyar doları aştı ve uzun vadeli ortalamanın yüzde 22 üzerinde gerçekleşti. Yine rapora göre 2023’teki kayıpların 59.3 milyar doları, 6 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerden kaynaklandı. Bu kapsamda sigortalı kayıplar küresel çapta 118 milyar dolar, Türkiye ve Suriye’de 5.7 milyar dolar olarak hesaplandı. Depremlerde 340 binden fazla binanın hasar gördüğünü anımsatan Aon Türkiye Eş Üst Yöneticisi Ferhan Özay şuna dikkat çekti: “Uzun vadeye odaklanıldığında, Türkiye’nin birçok bölgesinde, özellikle de İstanbul’da zorunlu sigorta penetrasyonun durgunlaştığı ve hatta azaldığı görülüyor.”

DEPREM BÖLGESİNDEKİ STK’LERE DESTEK VERDİ

AgeSA’nın, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda kurduğu “Her Yaşta Fonu” ile desteklediği sivil toplum kuruluşları, deprem bölgesine katkı sağlamaya devam ediyor. Meryem Kadın Kooperatifi, Dem Derneği, Türkiye Alzheimer Derneği ile Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı projelerini tamamlamak için deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu fondan sağlanan yeni hibe desteği 800 bin TL oldu.