Depremin ardından sigorta satışları patladı: 'Sigortasız ev sayısı oldukça fazla'

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 07:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'a meydana gelen depremlerin ardından binlerce bina yerle bir olup 50 binin üzerinde yurttaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan depremlerin ardından sigorta şirketlerinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi yoğunluğu yaşanıyor. Depremlerden sonra DASK yaptırmayan yurttaşlar sigortacıların yolunu tutarken, sadece DASK ile yetinmeyen yurttaşlar ise evlere özel kasko yaptırarak güvencelerini artırıyor.

Deprem sigortasının hiç bilinmediğini ve sadece aboneliklerde kullanıldığını belirten sigorta acentesi yöneticisi Halil İbrahim Gökoğlan, evlere yapılan sigorta poliçelerinde artış yaşandığını belirterek, araç kaskolarında da ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Gökoğlan, “6 Şubat depreminden sonra insanlarımızda gerçekten bazı şeyler uyandı diyebiliriz. Yurttaşlarımız, deprem sigortasını sadece abonelikten aboneliğe, alım satımdan tapu işlemleri sırasında gerekli bir poliçeymiş gibi nitelendiriyordu. Ama 6 Şubat depreminde gerçekten büyük bir yıkım olmasından bir gerçekle daha yüz yüze geldik. Sigortasız ev sayısı oldukça fazla. Deprem poliçelerimizde belirli limitlere kadar ödeme yapılıyor. Örnek vermek gerekirse 140 TL karşılığında yapılan bir poliçede bina bedeli 450 bin TL olarak belirtilerek yurttaşlara ödeme yapılıyor” dedi.

KASKOYA RAĞBET ARTTI

Sigorta poliçesi dışında evlerindeki güvenceyi artırmak isteyen yurttaşların kaskoya da rağbet gösterdiğini belirten Gökoğlan, “Şu anda deprem sigortasından hariç yangın poliçesinde de müthiş bir artış var. Müşterilerimizin yüzde 70’i artık yangın poliçesi, yani ev kaskosu diye nitelendirdiğimiz eşyalarımızı, elektronik cihazlarını kapsayan, dekorasyon teminatlarımızı kapsayan geniş kapsamlı poliçelerimiz var. Biz bunları sürekli dile getiriyoruz yurttaşlarımıza ama tabii ki bir yerde bu da maddi bir külfet olarak görüldüğü için insanlarımız biraz daha geride durup deprem poliçesini bile yaptırmayan insanlarımız vardı” ifadelerini kullandı.

"6 AYDA KESECEĞİMİZ POLİÇEYİ BİZ 1 GÜNDE KESTİK"

6 Şubat’ta 2. depremin ardından 6 ayda kestikleri sigorta poliçesini 1 günde kestiklerini dile getiren Halil İbrahim Gökoğlan, “6 Şubat’ta öğleden sonraki depremin ardından 6 ayda keseceğimiz poliçeyi biz 1 günde kestik. Yurttaşlarımız sürekli arayıp, ’Aman en iyisini yapalım, aman en güzeli olsun’ dediler. Bir şey başımıza geldiği zaman anlıyoruz bunu. Yurttaşlarımız deprem poliçesini yaptırmakla kalmayıp yangın poliçesini de yaptırıyor. Yani ev kaskosunu da yaptırıyorlar. 140 metrekarelik bir dairenin poliçe primi 140 TL’dir. Ama buna karşılık 140 TL ödediğimiz bir poliçeden 422 bin TL olarak ödeme alabiliyoruz” diye konuştu.

ARAÇ KASKOLARINDA BILE ARTIŞ YAŞANIYOR

Eskiden yurttaşların sadece mecburiyetten DASK yaptırdığına değinen Gökoğlan, “Eskiden bu böyle değildi, eskiden yurttaşlarımız , ’En ucuzu olsun, en güzeli olmasın, oda olur’ diyorlardı. Ama şimdi insanlarımız biraz daha bilinçlendi ve sigortayla kalmayıp kaskosunu da yaptırıyor. Hatta araç kaskolarımızda bile artış oldu. Çünkü insanlar depremde araçlarını da kaybetti, maddi zararlar oluştu. Ardından yaşanan sel felaketinde araçlar ağır hasar aldı. Kasko şirketleri tarafından gerçekten müthiş ödeme gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.