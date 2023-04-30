Depremlerden sonra yurttaşlar çelik prefabrik evlere talep etmeye başladılar

Yayınlanma: 30.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 07:00

‘ResearchAndMarkets’ verilerine göre, küresel prefabrik bina ve çelik yapı pazarının, her yıl ortalama yüzde 6,36 büyüyerek 2027’ye kadar 299,4 milyar dolar değerine ulaşacağı öngörülüyor. Bu büyümenin itici güçlerinin ise esneklik, dayanıklılık, enerji verimliliği ve kısa inşa süresi olduğu belirtiliyor. Tüm dünyada talep gören prefabrik yapılar, Türkiye'de de pandemi sonrasında doğaya özlem duyanlar için hızlı ve ekonomik bir alternatif oluştururken, depremin ardından evleri yıkılanlara ise bir çözüm oldu. Özellikle de çelik yapılar, deprem korkusu yaşayanlar için alternatif haline gelerek son dönemde yoğun talep görmeye başladı.

“ÇELİK EVLER SAATLER İÇİNDE TAMAMLANIYOR”

Son dönemde prefabrik evlerin satışlarında artış yaşandığını belirten Karmod CEO'su Çankaya, “Çünkü insanlar kaliteli, konforlu ve güvenli evlerde oturmak, onları uygun maliyetlerle ve hızla temin etmek istiyor. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmasıyla öne çıkan çelik evler, Amerika başta olmak üzere gelişmiş birçok Avrupa ülkesinde de sıklıkla tercih ediliyor. Biz de çelik evlerin üretimini özel tasarım programlarımızla yapıyoruz. Olası hatalar, teknolojik üretim hatlarımızın sunduğu imkanlarla geride kalıyor ve üretim saatler içinde tamamlanıyor. Çelik taşıyıcı sistemlerle tek katlı ve iki katlı müstakil konutlar inşa edilebiliyor. Elektrik ve su tesisatlarını da özel olarak projelendirdiğimiz çelik evlerimiz birkaç günde kullanıma hazır hale geliyor" şeklinde konuştu.

KÖYLERDE DE TALEP EDİLİYOR

Çelik evlerin yalnızca şehirde değil, köylerde de yoğun ilgi gördüğünü öne süren Çankaya, “Özellikle deprem bölgelerinde yaşayan yurttaşlarımız geçtiğimiz aylarda güvenli ve uygun fiyatlı alternatif ev arayışına girdi. Bu doğrultuda köy evleri ise dayanıklılığı ve doğal yaşam imkanlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Biz de köy evleri konusunda fark yaratan projeler gerçekleştiriyoruz. Bölgesel ihtiyaçlar, yöresel mimari ve yaşam şartlarını dikkate alarak tasarladığımız köy evlerinde, 5 farklı seçenekle her türlü ihtiyaca hitap ediyoruz. Tek ya da iki katlı olarak tasarlanan köy evleri, sadece ev olarak değil aynı zamanda ahırı, köy konağı, camisi ve parklarıyla da yaşam alanı sunuyor. Bu sayede, yeni alanlarda köy kültürünün ve sosyal yaşamın devamlılığı sağlanıyor. Köy yaşamını modern mimari ve yaşam standartlarıyla buluşturarak, doğayla iç içe, huzurlu ve güvenli yaşam alanları yaratmayı hedefliyoruz” dedi.