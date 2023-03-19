Depremzede terziler, Los Chullos markası altında bir araya geldi, sipariş bekliyorlar

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 04:00

Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken etkilenen şehirlerin terk edilmesi ise herkesi korkutuyor. Resmi verilere göre 11 il arasında sadece Kahramanmaraş’tan 500 bin kişinin ayrıldığı tahmin ediliyor.

Bu durum bölgedeki ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Büyük üreticiler güçlü maddi yapıları ve ilişkileriyle yeniden ayağa kalkarken küçük üreticiler için her şey yeni başlıyor. Bu durumun farkında olan Kahramanmaraşlı küçük ölçekli hazır giyimciler bir araya gelerek yeni bir marka oluşturdu.

Depremde atölye ve makineleri ağır hasar alan 11 terzi, oluşturdukları “Los Chullos” markası ile yeniden ayağa kalkmak, şehirdeki istihdamı korumak istiyor. Markanın fikir babası olan ve İstanbul’da yaşayan Güven Cem Çullu, depremde anne ve babasını kaybettikten sonra babasının atölyesini yaşatmak istiyor.

Çullu başlattıkları girişimi şöyle anlattı: “Babam 40 yıldır bu mesleği yapıyordu. Babamın mirasını yaşatmak istiyordum ama bu tek başına olmazdı. Bu nedenle babamın meslektaşlarının da depremde aldığı hasarları bildiğim için onları bir araya getirdim ve kendi markamızı kurduk. Bugün 11 atölye var. Ama iş olursa gelecek olan 4-5 atölye daha bizden haber bekliyor.”

(Girişimcilerin hikâye ve koleksiyonlarına “www.loschullos.com” adresinden ulaşılabiliyor.)

‘ALFA’ TİŞÖRT OLDU

Yaptıkları hesaba göre toplamda 50 bin sipariş alırlarsa bir araya geldikleri grubun maddi hasarını karşılamış ve yeniden kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamış olacaklarını belirten Çullu, ayrıca tasarımlarıyla ilgili de şu duygusal örneği verdi:

“Kahramanmaraş’ta birçok enkazda çalışan jandarma arama kurtarma köpeği Alfa’nın da aralarında olduğu birçok özgün tişört tasarımımız var. Bu köpek bizzat arkadaşlarımızın ailelerimizin bulunduğu enkazlarda hayat kurtardı.”

Markanın ortaklarından olan Melih Mutlu Eroğlu ise 25 yıldır bu işi yaptığını, depremden önce atölyesinde 80 kişinin çalıştığını, bugün ise 25 çalışanla yeniden üretim yaparak ayağa kalkmaya çalıştıklarını belirtti.

Mutlu Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanların cebinde paraları yok. Onlar işbaşı yapana kadar destek olmaya çalışıyoruz. Ama istiyoruz ki işlerine dönsünler, kimseye muhtaç olmadan kendi kazandıklarıyla hayatlarını geçindirsinler. İnsanlarımız buradan göçsün istemiyoruz. Biz nakit para veya gıda istemiyoruz, üretelim ayakta kalalım istiyoruz.”

Girişimci grubun arasında kadınlar da var. Satış mağazalarının yıkıldığını, atölyenin ise sağlam olduğunu belirten bir kadın girişimci mevcut durumu şöyle anlattı: “Kadın çalışanlardan oluşan atölyemizi ayakta tutmak için gayret ediyoruz. Ama bu konuda yalnız bırakıldık. Malzemeye ulaşmak çok güç, destek bekliyoruz. Çünkü biz şehrin ayağa kalkmasını istiyoruz.”

(Bendevi Palandöken)



"GİRİŞİMLERE UZUN VADELİ TEŞVİK ŞART"

Girişimcilere destek veren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, “Bunlar bölgenin eski haline dönmesi için çok önemli. Benzer girişim çeşitlenmeli. Devletin de bu girişimlere, makinede gümrük muafiyeti, elektrikte tarifesinde indirim, uzun vadeli vergi muafiyetleri getirmesi gerekir. Ayrıca büyük markaların da mağazalarında bu üreticilerin ürünlerine yer vermesi elzemdir” dedi.