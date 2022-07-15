Botaşın doğalgaz alımı için Deutsche Bank'tan kredi çekmesine ekonomist Akman "IMF'e verdiğimiz borcu geri isteseydik ya!' diyerek tepki gösterdi

15 Temmuz 2022 Cuma, 13:53

Türkiye, LNG almak için Almanya merkezli banka Deutsche Bank’dan 929 milyon dolar kredi aldı.

Kredi Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, Singapur ve İngiltere’deki tedarikçilerden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın almak için kullanılacak.

Türkiye'nin doğalgaz satın alabilmek için attığı bu adım tepkilere neden olurken Ekonomist Cüneyt Akman'dan iğneleyici bir öneri geldi. Akman twitter'dan yaptığı paylaşımında öneri olarak "Onun yerine şu meşhur "IMF'e verdiğimiz borcu geri isteseydik ya!" dedi.

ERDOĞAN VE ÇAĞLAYAN'A GÖNDERME

Akman'ın yaptığı paylaşımın hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem de dönemin ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'ın Türkiye'nin IMF'ye borç verdiğini ifade etmesine bir gönderme olarak yorumlandı.

Dönemin Ekonomi Bakanı Çağlayan "IMF’ye 23 milyar dolar olan borcun, 1.5 milyar dolara düştüğünü söyleyerek, "Nisan ayında onu da kapatıyoruz. 1 milyar dolar borcu almak için IMF kapısında bekleyen Türkiye, öylesine güçlü bir ekonomik yapıya sahip oldu ki IMF kasasına 5 milyar dolar borç verdi" şeklinde iddiada bulunmuştu.

Ancak dönemin üst düzey ekonomi bürokratları, 2012 yılında ek kaynak arayışında olan IMF'ye Türkiye'nin 5 milyar dolarlık destek taahhüdünde bulunduğunu ancak bunun Fon tarafından hiç kullanılmadığını söylemişti.