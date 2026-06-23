Deutsche Bank yıl sonu altın tahminini güncelledi: Beklentiler aşağı çekildi

Deutsche Bank, altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Fiyat tahminlerindeki düşüşte, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına yönelik beklentilerinde daha temkinli hale gelmesi ve değerli metale yönelik yatırım talebinin zayıflaması etkili oldu.

ALTIN TAHMİNLERİ AŞAĞI REVİZE EDİLDİ

Araştırma analisti Michael Hsueh tarafından kaleme alınan notta, altının üçüncü çeyrekte ons başına 4 bin 300 dolar seviyesinde işlem görmesinin beklendiği belirtildi. Bu tahminin, önceki öngörülere kıyasla yüzde 22’lik bir düşüşe işaret ettiği ifade edildi.

Notta ayrıca, altının son üç ayda ons başına 4 bin 800 dolar seviyesinde işlem görmesinin öngörüldüğü aktarıldı. Revize edilen her iki tahmin de mevcut 4 bin 100 dolar seviyesinin üzerinde bir artışa işaret etse de önceki beklentilere göre daha düşük seviyeleri gösteriyor.

Hsueh, “Fed’in fiyatlandırma politikası ve dayanıklı ABD makroekonomik verileri, altının değer kaybetmesinde önemli rol oynadı” ifadelerini kullandı.

FAİZ SENARYOSU VE RİSKLER

Bankanın dördüncü çeyrek tahmini, Fed’in faiz oranlarını sabit tutmaya devam edeceği beklentisine dayanıyor. Ancak üç ila dört faiz artışı gerçekleşmesi durumunda altının yaklaşık 3 bin 800 dolar seviyesine gerileyebileceği öngörülüyor.

Hsueh ayrıca, altın destekli borsa yatırım fonlarından (ETF) süren çıkışların da değerli metalde yukarı yönlü hareketi sınırladığını belirtti.

Notta, altın fiyatları için güçlü kalan tek desteğin merkez bankalarının alımları olduğu ve bu eğilimin bir süre daha devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

GOLDMAN SACHS DA TAHMİNİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Deutsche Bank’ın temkinli revizyonu, geçen hafta Goldman Sachs’ın adımını takip etti. Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimine gitmeyeceği beklentisiyle yıl sonu altın tahminini ons başına 500 dolar düşürerek 4 bin 900 dolara çekmişti.

Orta Doğu’daki savaşın başlangıçta enerji fiyatlarını yükseltmesi ve daha sıkı para politikası beklentilerini güçlendirmesi nedeniyle altın, çeyrek genelinde yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti.