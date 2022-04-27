Deutsche Bank’tan ‘derin resesyon’ uyarısı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 09:07

David Folkerts-Landau öncülüğündeki Deutsche Bank ekonomistleri Salı günü paylaştıkları raporda Fed’in politika faizinin yüzde 5-6 aralığına çıkabileceği ve ABD’nin gelecek sene resesyona gireceği tahminini yaptı.

Parasal sıkılaşma sürecinin bilanço küçültmesiyle destekleneceği ifade edilerek “bunun da 25 baz puanlık faiz artışına eşdeğer olacağını öngörüyoruz” değerlendirmesine yer verildi.

Sıkılaşma ve buna eşlik eden finansal çalkantıların ekonomide gelecek yıl durgunluğa neden olacağı belirtilen raporda işsizlik oranında da ‘birkaç yüzde puan artış’ olacağı belirtildi.

Ekonomistler nötr faiz oranını yüzde 5 olarak tahmin ediyor. 10 yıllık ABD tahvil faizinin de yüzde 4.5-5’e yükselmesini bekliyor.

Deutsche ekonomistleri ABD ekonomisine ilişkin karamsar görüşe sahipken Goldman Sachs, ekonominin gelecek 2 yılda resesyona girme ihtimalinin yüzde 35 olduğunu belirtmişti. Bloomberg Economics’in resesyon olasılığı modeline göre ise Ocak 2024’ten önce resesyon ihtimali yüzde 44.

Fed’in 3-4 Mayıs tarihli toplantısında 50 baz puan artırması ve 9 trilyon dolarlık bilançosunu daraltmaya başlaması bekleniyor.