Dev ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan faiz kararına ilişkin yeni tahmin: Merkez bankası (TCMB) nerede duracak?

Yayınlanma: 24.11.2023 - 09:09

Güncelleme: 24.11.2023 - 09:09

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini piyasa beklentilerinin üstünde 500 baz puan artışla yüzde 40 seviyesine çıkarmasının ardından yaptığı analizde parasal sıkılaşma adımlarının yüzde 42,50 seviyesinde tamamlanacağına işaret etti.

Daha önce tahminini yüzde 40 olarak belirleyen banka, TCMB kararının beklenenden daha fazla parasal sıkılaştırmaya işaret ettiğini belirtti.

Bankanın açıklamasında "Bankanın politika faizini Aralık'taki toplantıda 250 baz puan yükselteceğini ve faiz artırımı döngüsünü yüzde 42,50'de tamamlayacağını bekliyoruz" denildi.

MERKEZ BANKASI: SIKILAŞTIRMA ADIMLARININ KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK

TCMB “parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı” ve sıkılaştırma adımlarının “kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı” mesajı vermişti.

Karar ile yayımlanan açıklamada, “Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.” denilmişti.

Metinde, “Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir” ifadeleri yer almıştı.