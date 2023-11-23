Faiz kararının ardından... Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizleri yüzde 46'yı aştı: 20 yılın en yüksek faizi

Yayınlanma: 23.11.2023 - 17:34

Güncelleme: 23.11.2023 - 17:34

Mevduat faizlerindeki yukarı yönlü ivme devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 17 Kasım haftası itibariyle mevduatların ağırlıklı bölümünü oluşturan 3 aya varan vadeli mevduatlarda ortalama faiz yüzde 46,25 seviyesine çıktı. Böylelikle bu vadeli mevduatlarda 20 yılın en yüksek faizi kaydedildi.

2022'de mevduat faizi yüzde 17'nin altına kadar gerilemişti.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 17 Kasım ile biten haftada 354 milyar 355 milyon 133 bin lira artarak 14 trilyon 715 milyar 813 milyon 970 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,7 artışla 8 trilyon 435 milyar 499 milyon 811 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,1 yükselerek 5 trilyon 690 milyar 266 milyon 143 bin lira oldu.