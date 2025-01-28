Dev Alman bankası Commerzbank'dan 2025 altın tahmini!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 17:04

Güncelleme: 28.01.2025 - 17:04

Almanya merkezli Commerzbank, altın fiyatları için 2025 yılının ilk çeyreği tahminini revize etti. Banka, altının ons fiyatının 2 bin 600 dolardan 2 bin 700 dolara çıkacağını öngördü.

Banka, 2025 yılı sonu için ise altın fiyatı tahminini 2 bin 650 dolar/ons seviyesinde tutmayı sürdürüyor.

ALTINDA YÜZDE 6'YA YAKIN ARTIŞ

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı şu anda 2 bin 743 dolardan işlem görmekte. Yılbaşından itibaren altın fiyatları yüzde 5,73 oranında bir artış gösterdi.