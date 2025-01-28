Dev Alman bankası Commerzbank'dan 2025 altın tahmini!

Commerzbank, altın fiyatı tahminini güncelledi. 2025 yılı için altın fiyatlarıyla ilgili yeni beklentiler açıklandı. Banka, önümüzdeki dönemde altın piyasasında önemli değişimler olabileceğini belirtti.

Dev Alman bankası Commerzbank'dan 2025 altın tahmini!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 17:04

Almanya merkezli Commerzbank, altın fiyatları için 2025 yılının ilk çeyreği tahminini revize etti. Banka, altının ons fiyatının 2 bin 600 dolardan 2 bin 700 dolara çıkacağını öngördü.

Banka, 2025 yılı sonu için ise altın fiyatı tahminini 2 bin 650 dolar/ons seviyesinde tutmayı sürdürüyor.

ALTINDA YÜZDE 6'YA YAKIN ARTIŞ

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı şu anda 2 bin 743 dolardan işlem görmekte. Yılbaşından itibaren altın fiyatları yüzde 5,73 oranında bir artış gösterdi.


Etiketler: #Commerzbank #altın #altın fiyatları #ONS

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