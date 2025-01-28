Altın ve gümüş yükselişe geçiyor: Kıymetli metal piyasasında 'boğa' beklentisi!

KIYMETLİ MADENLERDE "BOĞA PİYASASI"

Raporda, 2025 yılında altın ve gümüş başta olmak üzere platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerde "boğa piyasası"nın hakim olacağı ve genel olarak pozitif bir yıl beklentisi olduğu belirtildi.