Altın ve gümüş yükselişe geçiyor: Kıymetli metal piyasasında 'boğa' beklentisi!

Altın ve gümüş yükselişe geçiyor: Kıymetli metal piyasasında 'boğa' beklentisi!

Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş., 2025 yılı için kıymetli madenler beklentilerini açıkladı. Altın ve gümüş fiyatlarının yükselmeye devam etmesi, platin ve paladyumda ise boğa piyasasının hâkim olması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2025 Salı, 11:51
Altın ve gümüş yükselişe geçiyor: Kıymetli metal piyasasında 'boğa' beklentisi!

Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş., 2025 yılına dair "Kıymetli Madenler Beklentileri" raporunu açıkladı. Rapora göre, geçen yıl rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarının 2025'te de yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Jeopolitik riskler, olası ticaret savaşları, merkez bankalarının talebi ve faizlerdeki düşüşün etkisiyle altının ons fiyatının 3 bin doları aşacağı tahmin ediliyor.

Altın ve gümüş yükselişe geçiyor: Kıymetli metal piyasasında 'boğa' beklentisi!

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

Gümüş fiyatlarının da 2025 yılında, geçen yıl olduğu gibi yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Risklerdeki artış, faiz indirimleri ve endüstriyel talebin etkisiyle gümüşün ons fiyatının 40 doları aşabileceği vurgulandı.

Altın ve gümüş yükselişe geçiyor: Kıymetli metal piyasasında 'boğa' beklentisi!

KIYMETLİ MADENLERDE "BOĞA PİYASASI"

Raporda, 2025 yılında altın ve gümüş başta olmak üzere platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerde "boğa piyasası"nın hakim olacağı ve genel olarak pozitif bir yıl beklentisi olduğu belirtildi.

Altın ve gümüş yükselişe geçiyor: Kıymetli metal piyasasında 'boğa' beklentisi!

Troy Kıymetli Maden 2025 yılına yönelik tahminlerini de paylaştı. Altın, gümüş, platin ve paladyum fiyatlarının, yıl içinde belirlenen aralıklarda değişiklik göstermesi bekleniyor. Rapora göre, 2025 yılı sonunda altının ons fiyatı 2 bin 850 dolara, gümüşün ons fiyatı ise 36,70 dolara ulaşabilir.

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