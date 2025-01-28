Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…
28 Ocak 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 28 Ocak 2025 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 28 Ocak 2025 Salı...
Gram altın: 3 bin 149 TL
Çeyrek altın: 5 bin 181 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 638 TL
Ons altın: 2 bin 740 dolar
Yarım altın: 10 bin 363 TL
Tam altın: 20 bin 674 TL
Gremse altın: 51 bin 845 TL
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