Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…

28 Ocak 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 28 Ocak 2025 Salı altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2025 Salı, 09:25
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 28 Ocak 2025 Salı...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 149 TL

Çeyrek altın: 5 bin 181 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 638 TL

Ons altın: 2 bin 740 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 363 TL

Tam altın: 20 bin 674 TL

Gremse altın: 51 bin 845 TL

altın gram altın çeyrek altın Cumhuriyet altını

En Çok Okunan Haberler