Dev Alman bankasından altın ve gümüşte yeni rekor tahmini!

Commerzbank, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin fiyat tahminlerini güncelleyerek her iki metal için de yukarı yönlü beklenti açıkladı.

Banka, altının ons fiyatına yönelik 2026 tahminini 4 bin 200 dolardan 4 bin 400 dolara çıkardı ve bu revizyonun önceki projeksiyona kıyasla yüzde 4,7’lik artış anlamına geldiğini belirtti. Altının onsu 4 bin 206 dolar seviyesinde seyrederken, metalin 2025 yılı içindeki değer artışı yüzde 60’ın üzerine yükseldi.

GÜMÜŞTE BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Commerzbank, gümüş için de daha güçlü bir görünüm paylaştı. Banka, gümüşün 2026’da ons başına 59 dolara ulaşabileceğini, önceki tahmininin ise 50 dolar olduğunu açıkladı. Gümüş fiyatı dün 58,84 dolar seviyesinde tüm zamanların en yüksek değerine ulaştıktan sonra 57 dolara geriledi ve bu yılki kazanç oranı yüzde 99’a ulaştı.