Dev banka Euro ve dolar yatırımcılarını uyardı!

ING, piyasaya yönelik beklentilerini açıkladı. Dev banka, 2025’te art arda üç 25 baz puanlık faiz indirimi (Eylül, ekim, aralık) ve 2026’da gevşemenin devam etmesini, Fed’in nihai faiz oranının ise yüzde 3,25’e ulaşmasını öngörüyor.

DOLAR ÜZERİNDEKİ BASKI SÜRÜYOR

ABD işgücü piyasasındaki bozulma (bordro revizyonları ve zayıflayan eğilimler) doların son desteğini zayıflatıyor. Tarife kaynaklı enflasyonun ise kısa vadeli olması bekleniyor.

Fed’in faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini ucuzlatmasının yeni dolar satışlarını tetiklemesi öngörülüyor. Banka ayrıca mevsimsel zayıflık ve 2026’da yeni Fed başkanı risklerine de dikkat çekti.

EURO BÖLGESİNE YABANCI TALEP GÜÇLÜ

Euro bölgesi varlıklarına olan yabancı talep güçlü olmaya devam ediyor; sadece Mayıs-Haziran döneminde 236 milyar Euro'luk alım gerçekleşti.

Tüm bu gelişmeler ışığında banka, Euro/dolar paritesinin 2025 sonuna kadar 1,20 seviyesine, 2026 sonlarında ise 1,22-1,25 aralığına ulaşmasını bekliyor.