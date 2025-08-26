Dev banka tarih verdi: Altın ve doları olanlar o güne dikkat!

ABD’li banka Morgan Stanley, Fed’in faiz indirimlerine eylül ayında başlamasını beklediğini açıkladı. Bu beklenti, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında verdiği enflasyon ve işgücü istatistiklerine ilişkin sinyallerden kaynaklandı.

GÜVERCİN TONLU SİNYALLER

Analistler, Powell’ın güvercin tonlu mesajlarının Fed para politikasında daha erken gevşemeye işaret ettiğini belirtti.

BANKANIN BEKLENTİLERİ

Morgan Stanley daha önce Fed’in Mart 2026’da faiz indirimlerine başlayacağını öngörüyordu.

Yeni tahminlere göre:

Eylül 2025’te 25 baz puan indirim

Aralık 2025’te bir indirim daha

2026 boyunca çeyreklik indirimler

Bankanın tahminine göre terminal faiz oranları ise yüzde 2,75 ile yüzde 3,00 aralığında oluşacak.

Fed’in faiz kararına ilişkin beklentiler, altın ve doların hareket yönünü şekillendirecek. Yatırımcılar, bu kararın piyasadaki fiyatlamaları ve kısa vadeli trendleri belirleyeceğini yakından takip ediyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'da açıklanacak.